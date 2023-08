Violenza contro le donne. ‘Codice rosso’: in un anno in Umbria 487 misure cautelari

Perugia, 21 agosto 2023 - Abusi, minacce, violenze fisiche e psichiche: da giugno 2022 a luglio 2023 per i reati "codice rosso", quelli contro le donne o in famiglia, dalle procure del distretto dell'Umbria sono state chieste ed ottenute 487 misure cautelari.

In particolare, quella di Perugia ha ottenuto 297 misure cautelari personali, che comprendono custodia in carcere, arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, obbligo di dimora e divieto di avvicinamento. A ricordarlo la procura generale di Perugia, guidata da Sergio Sottani, che ha fatto il punto a quattro anni dall'entrata in vigore del cosiddetto "codice rosso" dettando gli orientamenti per gli uffici requirenti in materia di violenza di genere.

I numeri: per quanto riguarda la procura di Perugia, in particolare, sono state emesse 31 custodie cautelari in carcere, due in luogo di cura, 52 arresti domiciliari e 10 domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. La procura di Terni ha chiesto ed ottenuto 126 misure cautelari personali, di cui 44 custodiali, oltre a quattro di sicurezza. Anche la procura di Spoleto nel 2022 ha chiesto ed ottenuto 64 misure cautelari, di cui 11 in carcere e 41 non custodiali.

Il procuratore Sottani ha parlato dell'esigenza di "un'attività non solo repressiva in tema di reati da codice rosso, ma di convinta promozione di una cultura di prevenzione verso fattispecie delittuose particolarmente odiose e sintomatiche di una cultura sessista e maschilista tuttora difficile da stroncare".

Si ricorda l'importanza di "perseguire una uniformità di azione", ribadendo l'esigenza di un "costante impegno del pubblico ministero nel monitoraggio dei vari procedimenti, per cogliere indici di rischio e dando impulso di ufficio all'attività della polizia giudiziaria, vigilando affinché sia data scrupolosa attuazione alle direttive, compresa la tempistica degli accertamenti". In particolare tra gli ambiti di intervento la procura generale prende in considerazione il fatto che in vari casi sono i referti medici e le segnalazioni della polizia giudiziaria alla procura della Repubblica, di interventi di pattuglie per liti familiari o eventi simili, a fornire importanti notizie di reato, non procedibile di ufficio, per lesioni, minacce anche aggravate, percosse, violenza privata o altri. "Nel caso, assai frequente, di assenza di querela della parte interessata -prosegue Sottani-, si pone pertanto in primo luogo il problema della iscrizione della segnalazione nel registro delle notizie di reato ovvero in quella dei fatti non costituenti reato".