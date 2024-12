Viaggiava nel camper con serramanico, tirapugni e sfollagente: giovane denunciato

Castiglione del Lago, 10 dicembre 2024 - A cosa servissero tutte quelle armi bianche che si portava dietro nel camper ancora non è chiaro, fatto sta che un 24enne (con lui a bordo c'era anche un amico) è stato trovato dai Carabinieri in possesso di una pistola scacciacani senza tappo rosso ma con munizioni, di un coltello a serramanico, due tirapugni e uno sfollagente telescopico di acciaio.

Il giovane, proprietario del mezzo, si è assunto la responsabilità dei vari oggetti atti a offendere che sono stati trovati all’interno del camper ed è stato denunciato per porto d’armi. Il controllo a suo carico è scattato lungo la strada regionale 71 perché il veicolo condotto dal giovane era seguito a ruota da un’altra auto, con a bordo altre due persone. I due mezzi viaggiavano effettivamente insieme: i quattro a bordo sono risultati tutti già noti alle forze dell’ordine e non sono stati in grado di motivare la propria presenza in Umbria, visto che sono originari di altre province.