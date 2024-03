Ubriaco aggredisce un infermiere: era stato accompagnato in ospedale dal 118

Perugia, 1 marzo 2024 - Accompagnato in ospedale dopo una caduta, ha aggredito un infermiere: così è stato denunciato dalla polizia. Si tratta di un uomo di 38 anni, già indagato in passato. L'episodio è avvenuto ad Assisi nei giorni scorsi. Gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato, intervenuti all'ospedale in seguito a una segnalazione, hanno appreso che il trentottenne era stato soccorso dal personale del 118, poiché trovato riverso a terra con una ferita alla testa, verosimilmente causata da una caduta accidentale dovuta all'abuso di sostanze alcoliche.

Accompagnato in ospedale, l'uomo, improvvisamente, avrebbe iniziato ad agitarsi, colpendo al volto l'infermiere che lo stava assistendo. Gli agenti, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno denunciato per percosse aggravate. L'uomo - ha riferito la questura - ha rifiutato le cure dei sanitari. Un simile episodio riapre un tema molto dibattuto in questi ultimi anni. Ossia i rischi e lo stress a cui sono sottoposti gli operatori della sanità, alle prese con comportamenti sempre più aggressivi e imprevedibili da parte dei pazienti.