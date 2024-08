"Sua figlia ha causato un incidente: servono soldi". E' una truffa, scattano 4 arresti

Gubbio, 2 agosto 2024 - "Signora sua figlia ha causato un incidente stradale e servono 1200 euro per risarcire i danni provocati". La donna, che però aveva già annusato la fregatura rimanendo in contatto con il truffatore, aveva avvertito il figlio di quanto stava accadendo. L'uomo, che nei giorni scorsi aveva seguito un corso anti-truffa organizzato dai carabinieri, ha subito informato l'Arma che prontamente si è appostata nei pressi dell’abitazione dell’anziana per intervenire. All’arrivo di una 500X con a bordo quattro persone, la signora è uscita per consegnare un finto pacchetto appositamente preparato, che ha dato il via al blitz dei militari che hanno bloccato la persona scesa dall’auto e i complici.

Così i carabinieri di Sigillo, con i colleghi della Stazione di Scheggia, hanno arrestato in flagranza di reato tre donne e un uomo, rispettivamente di 49, 28, 21 e 29 anni proprio per il reato di truffa. I quattro, tutti con precedenti specifici e originari della Campania sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Gubbio in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata odierna, a conclusione della quale sono stati convalidati gli arresti.

Le condanne: a seguito della celebrazione di giudizio abbreviato, sono state emesse le condanne a 6 mesi di reclusione per la donna e 4 mesi per i complici.