Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
UmbriaTruffa del finto carabiniere, due donne bloccate sulla E45 con mezzo chilo d'oro
19 set 2025
SILVIA ANGELICI
Umbria
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Truffa del finto carabiniere, due donne bloccate sulla E45 con mezzo chilo d'oro

Truffa del finto carabiniere, due donne bloccate sulla E45 con mezzo chilo d'oro

La fuga finisce all'altezza di Sansepolcro con un arresto e una denuncia per la minorenne. Recuperati tutti i gioielli e 500 euro in contanti

Intercettate dai Carabinieri

Intercettate dai Carabinieri

Per approfondire:

Perugia, 19 settembre 2025 - La truffa del finto carabiniere continua a mietere vittime. Ma per fortuna questa volta la storia è a lieto fine. L'Arma della compagnia di Sansepolcro (Arezzo) ha arrestato una giovane donna e denunciato una minorenne, accusate di aver messo a segno una truffa con la tecnica del falso militare ai danni di due pensionate di Imola (Bologna) e Lugo di Romagna (Ravenna). Le vittime avevano consegnato gioielli in oro per 500 grammi e un valore di circa 45mila euro, oltre a 500 euro in contanti, credendo di pagare la cauzione per i figli coinvolti in un falso incidente stradale.

Approfondisci:

“Bonifico non autorizzato”, il finto sms dei truffatori porta via 60mila euro a due anziani

“Bonifico non autorizzato”, il finto sms dei truffatori porta via 60mila euro a due anziani

Le due autrici del raggiro sono state però intercettate sulla E45 all'altezza di Sansepolcro dai militari dell'Aretino allertati dai colleghi dell'Emilia Romagna: una delle vittime si era annotata modello e targa dell'auto usata dalle finte carabiniere fornendola in sede di denuncia. È scattato un inseguimento per circa 30 chilometri fino a Città di Castello (Perugia) ma poi l'auto, dopo anche un tentativo di speronamento, è stata bloccata. Il giudice di Perugia ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora per la maggiorenne mentre la minorenne è stata affidata ai servizi sociali. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata