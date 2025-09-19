Truffa del finto carabiniere, due donne bloccate sulla E45 con mezzo chilo d'oro

Perugia, 19 settembre 2025 - La truffa del finto carabiniere continua a mietere vittime. Ma per fortuna questa volta la storia è a lieto fine. L'Arma della compagnia di Sansepolcro (Arezzo) ha arrestato una giovane donna e denunciato una minorenne, accusate di aver messo a segno una truffa con la tecnica del falso militare ai danni di due pensionate di Imola (Bologna) e Lugo di Romagna (Ravenna). Le vittime avevano consegnato gioielli in oro per 500 grammi e un valore di circa 45mila euro, oltre a 500 euro in contanti, credendo di pagare la cauzione per i figli coinvolti in un falso incidente stradale.

Le due autrici del raggiro sono state però intercettate sulla E45 all'altezza di Sansepolcro dai militari dell'Aretino allertati dai colleghi dell'Emilia Romagna: una delle vittime si era annotata modello e targa dell'auto usata dalle finte carabiniere fornendola in sede di denuncia. È scattato un inseguimento per circa 30 chilometri fino a Città di Castello (Perugia) ma poi l'auto, dopo anche un tentativo di speronamento, è stata bloccata. Il giudice di Perugia ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora per la maggiorenne mentre la minorenne è stata affidata ai servizi sociali.