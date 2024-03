"Mamma ho bisogno di soldi": ma è una truffa. Dal conto corrente se ne vanno 33mila euro

Terni, 7 marzo 2024 - Ennesima truffa telefonica ai danni di un'anziana. Il "giochino" è sempre quello: un messaggio WhatsApp contenente la richiesta di denaro per far fronte a un problema finanziario del figlio che si trovava all'estero. La donna, caduta nella trappola, ha effettuato bonifici per un importo di 33.000 euro in favore di alcuni conti correnti. Quando poi però è riuscita a parlare con il figlio ha realizzato di essere stata truffata. La pensionata si è rivolta alla sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Terni che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rieti, ha avviato immediatamente le indagini. L'articolata attività di analisi del flusso finanziario e il tempestivo interessamento di diversi istituti bancari, ha consentito al personale della specialità di individuare quattro beneficiari, destinatari delle transazioni fraudolente, tutti residenti nel nord Italia, alcuni dei quali insospettabili, e di recuperare una sostanziosa parte del denaro illecitamente sottratto alla donna. Al termine delle prime indagini la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà i soggetti per il reato di truffa aggravata e ha sequestrato i conti correnti interessati, sottraendone la disponibilità agli autori del reato. Visto il ripetersi di queste trappole telefoniche, la Polizia Cibernetica invita a prestare attenzione a questo tipo di truffe, che sfruttano la vulnerabilità delle persone per carpire loro denaro. Il consiglio è sempre quello: in caso di dubbi, è consigliabile contattare le Forze dell’Ordine e mai fidarsi dei messaggi.