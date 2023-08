Tragedia in vacanza: muore dopo il bagno in mare

Spoleto, 4 agosto 2023 - A distanza di un giorno ennesima tragedia sull'Adriatico: un 73enne di Spoleto è morto annegato questa mattina ad Alba Adriatica mentre era a fare un bagno con alcuni amici.

Le cause del decesso: forse per la forte corrente, con un mare agitato, il pensionato non è riuscito più a raggiungere la riva. Il bagnino e un carabiniere avrebbero tentato di prestare soccorso ma tutto è risultato inutile. Una volta riportato a riva era già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno provato ancora a tenerlo vita con ulteriori massaggi cardiaci ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. E’ giunta anche una eliambulanza da Pescara che però è risultata ormai inutile. E’ la terza tragedia che si consuma negli ultimi giorni durante le vacanze: tre sono gli umbri morti annegati nel giro di pochi giorni.

Sul corpo del pensionato verrà comunque effettuata l'autopsia, per chiarire se il decesso sia effettivamente dovuto ad annegamento oppure a qualche altra ragione, ad esempio un problema cardiaco.