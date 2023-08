Terrore al parco, tenta di rapinare minore col coltello

Perugia, 21 agosto 2023 - Aveva tentato di rapinare un ragazzino puntandogli un coltello in faccia, seminando il terrore a Madonna Alta.

L'uomo, un clandestino già espulso, era stato fermato in via Settevalli e oggi gli agenti della Polizia di Stato di Perugia lo hanno accompagnato in un Centro di Permanenza e Rimpatrio. Per il 33enne, un nigeriano, denunciato alcuni giorni fa per il reato di tentata rapina ai danni di un minore, dunque è in arrivo un nuovo "cartellino rosso". Il fatto era avvenuto a Perugia nell'area verde di via Armando Diaz.

Gli operatori delle Volanti, intervenuti nell'occasione, avevano trovato lo straniero in possesso di un coltello multiuso. Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, i poliziotti lo avevano denunciato per i reati di tentata rapina aggravata nei confronti del minore, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inottemperanza all'ordine del Questore. Ieri il nigeriano è stato accompagnato a Roma presso il Cpr di Ponte Galeria, in attesa della sua definitiva espulsione.