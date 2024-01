Terrore a Bastia: armato di coltelli aggredisce il fratello e la madre. Arrestato

Assisi, 24 gennaio 2024 - Lite in famiglia a Bastia sfociata in un arresto. A finire in manette un trentottenne che armato di due coltelli da cucina aggredisce l'anziana madre e il fratello, ferendo quest'ultimo al volto. Solo l’intervento di un conoscente – che nel frattempo era intervenuto per contenere e disarmare l’uomo – aveva impedito che la situazione degenerasse. La vittima ha poi riferito che, da tempo, lui e la madre, erano vittime delle violenze e delle aggressioni verbali e fisiche del fratello, dedito all’abuso di sostanze alcoliche. L'uomo, italiano, classe 1985, era gravato da numerosi precedenti di polizia e da un divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie. Nonostante la presenza della Polizia ha continuato ad inveire contro i congiunti, minacciandoli di morte. Per questi motivi, dopo aver accompagnato il 38enne in Commissariato per le attività di rito, gli agenti lo hanno arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ora è nel carcere di Capanne.