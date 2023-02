Zé Maria in Scozia? La firma di Oddo

L’ex biancorosso Zè Maria, protagonista di tante stagioni e successo con la maglia del Grifo, potrebbe andare ad allenare in Scozia. Perché dopo appena sei mesi dall’inizio dell’incarico, il Motherwell ha esonerato il proprio allenatore Steven Hammell. Come riportato dallo "Scottish Sun" e ripreso da tuttomercatoweb, c’è un contendente a sorpresa per la panchina del club scozzese: è il brasiliano Zé Maria, ex Inter e Perugia tra le altre e oggi collaboratore tecnico nello staff delle giovanili a Parma. Nella sua carriera Ze Maria ha allenato il Città di Castello e il Catanzaro in Italia, mentre l’ultima esperienza da tecnico di prima squadra è in Albania, a Tirana, durata poco più di un anno e conclusa nell’ottobre 2018.

A proposito di ex, è arrivata ieri la firma di Massimo Oddo alla Spal. L’ex allenatore del Perugia prende il posto di Daniele De Rossi sulla panchina della squadra di Ferrara.