Volley serie C Marsciano-Deruta da non perdere

PERUGIA - Nella serie C femminile si scende in campo per gara-due delle semifinali, le quattro protagoniste in campo stasera promettono di dare spettacolo, Chiusi è in vantaggio di una partita e affronta Bastia Umbra alle ore 21, anche Marsciano è avanti uno a zero nella serie contro Deruta e stasera alle ore 21,15 prova a chiudere i conti. La finale dei play-out comincia oggi con lo svolgimento di gara-uno: Perugia – Gubbio (ore 21). In serie C maschile si è giunti all’epilogo e tutto è pronto per disputare gara-uno della finale con Sansepolcro che sfida Spoleto alle ore 21 in una serie che si gioca al meglio delle tre partite, ritorno previsto a campi invertiti per il 3 giugno ed eventuale bella il 10 giugno. Sta giungendo a conclusione anche la serie D femminile i riflettori sono puntati su gara-due della finale per la promozione, dopo aver vinto in trasferta la prima sfida oggi pomeriggio alle ore 18 Ponte Felcino ospiterà la rivale Città di Castello, eventuale bella di spareggio in programma per sabato 3 giugno.

A.A.