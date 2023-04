Volley serie BF La Lucky Wind attende Moie

PERUGIA – Penultima giornata in serie B1 femminile, la Lucky Wind Trevi ospita al Pala-Gallinella (ore 18) la Clementina 2020 Moie; le biancoazzurre si affidano alla schiacciatrice Stefania Casareale, le marchigiane fanno quadrato attorno alla libero Emma Falcone. In serie B2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna al palazzetto di San Marco (ore 17,30) per affrontare la Rinascita Firenze; scolare ottimiste con la ritrovata palleggiatrice Margherita Gibin, tra le toscane occhio alla centrale Sara Auretti. La Tmm Of Occhiali Magione gioca tra le mura amiche del palazzetto di via della Libertà (ore 17,30) con la Timenet Empoli; tra le lacustri fiducia nella crescente integrazione della opposta Rachele Belardoni, tra le ospiti la vigilata è la schiacciatrice Diletta Donati. La Battistelli Fossato sfida oggi al palazzetto Comunale (ore 17,30) la diretta avversaria Vbc Viterbo; le rossoblu puntano sulla libero Tiarè Sagramola. La Autostop Trestina anticipa al Pala-Femac (ore 17,30) con la Omac Active Cnc Stia; le altotiberine hanno le sicurezze sulla centrale Clara Zani, tra le casentinesi fiducia sull’opposta Mara Ceccherelli.