Volley serie B, si gioca il ’derby del Topino’ La Italchimici sfida la Edotto Rossi Foligno

PERUGIA – In questo sabato è il derby del Topino ad attrarre i maggiori interessi degli amanti delle schiacciate. La Italchimici Intersistemi Foligno cerca di proseguire il suo cammino al Pala-Paternesi (ore 18) contro la ‘sorella’ targata Edotto Rossi Foligno; sarà come giocare in casa per entrambe le squadre, pronte a farsi spingere dalle due fazioni di tifoserie; i padroni di casa diretti dal tecnico Paolo Restani hanno vinto all’andata ed hanno fiducia nella crescita dell’esperto schiacciatore Enrico Scarpi, tra gli ospiti allenati da coach Fabio Piumi c’è serenità in classifica, il vigilato speciale sarà il ritrovato opposto Alberto Gavazzi. La Sir Safety Perugia se ne va oggi in trasferta per misurarsi con la più quotata Lupi Santa Croce per un confronto che appare sulla carta proibitivo; tra i block-devils dell’allenatore Carmine Fontana il riferimento è il palleggiatore Stavri Mele.