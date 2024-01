VOLLEY serie a3 maschile. San Giustino si riscatta, battuto Modica al tie-break

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

AVIMECC MODICA

2

(19-25, 25-20, 25-17, 20-25, 17-15)

SAN GIUSTINO: Cappelletti 20, Wawrzynczyk 20, Skuodis 14, Bragatto 13, Quarta 7, Biffi 3, Marra (L1), Cozzolino, Ricci, Troiani. N.E. – Stoppelli, Panizzi, Silvestrelli, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

MODICA: Capelli 30, Spagnol 17, Buzzi 13, Chillemi 11, Raso 6, Putini 1, Nastasi (L1), Di Franco, Cascio, Giudice, Lombardo (L2). N.E. – Tidona, Italia. All. D’amico e Di Stefano.

Arbitri: Alessandro D’Argenio (AV) e al secondo arbitro Alberto Dell’Orso (PE). ERMGROUP (b.s. 18, v. 6, muri 15, errori 13). AVIMECC (b.s. 20, v. 6, muri 10, errori 14).

SAN GIUSTINO – Giocare tra le proprie mura fornisce una spinta ulteriore anche in un momento complicato e così torna il sorriso nel campionato di serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino. Gli altotiberini impiegano cinque set per scrollarsi di dosso definitivamente la sconfitta di coppa Italia e per superare la indomita Avimecc Modica. I biancoazzurri hanno ritrovato qualche certezza in ricezione col recupero di capitan Marra, ed un po’ di efficacia in attacco grazie alla prova dell’infinito Cappelletti. Gli ospiti sono stati spietati in avvio, graffiando la preda nel primo set. I padroni di casa nel secondo e nel terzo hanno reagito e preso il comando delle operazioni. Nel quarto sono tornati a sbagliare e subire l’iniziativa altrui. Al tie-break è arrivata la soffertissima vittoria col muro di Bragatto.