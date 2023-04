Volley, San Giustino si arrende a Garlasco La Ermgroup non parteciperà i play-off

GARLASCO

3

SAN GIUSTINO

0

(25-19, 26-24, 25-15) GARLASCO: Baciocco 24, Giannotti 10, Puliti 6, Peric 5, Bellucci 5, Romagnoli 4, Calitri (L), Accorsi 1, Agostini. N.E. – Giampietri, Caianiello, Minelli. All. Bertini.

SAN GIUSTINO: Hristoskov 16, Cappelletti 10, Quarta 7, Stoppelli 5, Skuodis 5, Sitti 2, Cioffi (L1), Cipriani, Ingrosso, Conti, Daniel. N.E. – Procelli, Marra (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Michele Brunelli (AN) e Marta Mesiano (BO). MOYASHI (b.s. 8, v. 5, muri 6, errori 4). ERMGROUP (b.s. 10, v. 3, muri 5, errori 11).

GARLASCO – Termina con una sconfitta il campionato della Ermgroup San Giustino che non farà i play-off. Nello scontro diretto per gli spareggi promozione di serie A3 maschile è la Moyashi Garlasco a sorridere. Nel terzo frangente la partenza è in salita (10-4), gli ospiti soffrono in ricezione e non tornano a galla (18-11), la sentenza è severa.