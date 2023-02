Volley, Perugia capitola in Coppa Italia: in finale va Piacenza

Perugia-Piacenza

Roma, 25 febbraio 2023 – Piacenza batte Perugia e vola in finale di Coppa Italia, in attesa di conoscere la sua sfidante di domenica che arriverà dalla seconda semifinale delle Final Four in scena a Roma. Alla squadra di coach Botti bastano tre set per sconfiggere i detentori del titolo con il punteggio di 28-30, 20-25 e 22-25.

Domenica alle 16 sfiderà la vincente fra Trento e Milano.

Il tabellino (28-30, 20-25, 22-25)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Semeniuk 9, Resende Gualberto 7, Rychlicki 11, Leon Venero 8, Russo 4, Piccinelli (L), Colaci (L), Herrera Jaime 1, Plotnytskyi 4, Ropret. Non entrati: Solé, Mengozzi, Cardenas Morales. Allenatore: Anastasi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Santos De Souza 6, Simon 10, Romanò 13, Leal 11, Caneschi 5, Scanferla (L), Basic, Gironi 1, Recine. Non entrati: Hoffer, Alonso, De Weijer, Cester. Allenatore: Botti.

ARBITRI: Cesare, Florian.

NOTE: durata set 33', 25', 25' per un totale di un'ora e 23 minuti.