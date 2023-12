Volley, Perugia campione del mondo: in India lo storico bis

Bangalore (India), 10 dicembre 2023 – La Sir Perugia sale ancora sul tetto del mondo della pallavolo: i Block Devils vincono per il secondo anno di fila il titolo di campione del mondo per club, battendo nella finale di Bangalore, in India, i brasiliani dell'Itambè Minas 3-0 (25-13, 25-21, 25-19).

Per la squadra allenata da Angelo Lorenzetti un altro trionfo, che fa il paio con quello ottenuto lo scorso anno in Brasile, in finale contro Trento. Nella finale per il terzo posto, poco prima, i giapponesi del Suntory Sunbirds hanno piegato per 3-2 (17-25 23-25 25-21 25-19 15-12) i turchi dell'HalkBank Ankara.