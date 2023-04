Volley femminile, scontro salvezza per Trevi La School Volley Perugia in trasferta a Viterbo

La Lucky Wind Trevi se ne va in trasferta per affrontare un delicato scontro salvezza contro la Corplast Corridonia; le biancoazzurre devono fare affidamento sulla potente opposta Alessandra Capezzali. Si avvicina la sosta di Pasqua con grandi aspettative in serie B2 femminile, le formazioni del Cuore Verde d’Italia possono incamerare punti preziosi. La Autostop Trestina ospita oggi al palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) la meno quotata Battistelli Fossato per una gara che mette in palio il prestigio oltre ai punti; le altotiberine continuano ad inseguire le posizioni migliori facendo affidamento sulla schiacciatrice Francesca Mancini. La School Volley Perugia è di scena in trasferta e se la vede con la diretta avversaria per la permanenza Vbc Viterbo. La Tmm Of Occhiali Magione si misura in tarsferta con Grosseto.