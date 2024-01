VOLLEY A3 MASCHILE. San Giustino alle 18 ospita il Lagonegro

Comincia il 2024 in casa la Ermgroup San Giustino, oggi alle ore 18, la serie A3 maschile vede ospite la Rinascita Lagonegro. È forte la voglia di riscattare la sconfitta netta patita in terra lucana all’andata, in quella che è stata la peggiore prestazione stagionale dei biancoazzurri, ma anche di rialzare la testa dopo il kappao di fine anno col Casarano, perché c’è la possibilità di effettuare un controsorpasso in classifica a spese dei meridionali. L’allenatore Marco Bartolini non perde la sua fiducia nel gruppo, assente ancora l’infortunato opposto Marzolla, si continua a puntare sul sestetto ormai rodato con Skuodis in campo.

Il giovane centrale Leonardo Ricci ammonisce: "Ricordo che all’andata il primo set perso per due punti dopo che eravamo stati avanti 23 a 21 poi ci condizionò anche nei due successivi, impedendoci di riprendere in mano la partita. Lagonegro è una squadra solida, di quelle che non perdonano errori, però sono convinto che sia anche battibile. Spetterà a noi dimostrarlo sul campo". La compagine ospite diretta da coach Giuseppe Lorizio, rimasta fuori dalla coppa Italia è attualmente terza in classifica, con un punto in più degli umbri.

Torna nelle vesti di ex di turno il centrale Mirko Miscione. Arbitri: Marco Laghi (RA) e Marta Mesiano (BO).

: Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L). Lagonegro: Mastrangelo - Vaskelis, Miscione - Molinari, Armenante - Fioretti, Fortunato (L).