Volley A2, la 3M Perugia attende la Emilbronzo Montale

PERUGIA – Si avvicina un doppio impegno interno ravvicinato nel campionato di serie A2 femminile per la compagine targata 3M Perugia che oggi torna a giocare tra le mura del Pala-Pellini al consueto orario delle 17. Le biancorosse, reduci dalla bella vittoria nella tana di Offanengo, riceveranno la visita della Emilbronzo Montale attualmente quinta in classifica. Le padrone di casa allenate da Guido Marangi non hanno nulla da perdere e vorranno cercare di ripetere la buona ultima prestazione per onorare sino in fondo il campionato. Un pizzico di ottimismo è stato ritrovato grazie al recupero della schiacciatrice Gaia Traballi, che ha dimostrato di poter essere una valida risorsa in questa categoria. Dopo di questa gara le perugine saranno nuovamente in casa 25 aprile.

Perugia: Manig – Giudici, Negri – Agbortabi, Salinas – Traballi, Rota (L).