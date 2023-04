Volley A2 femminile, la 3M Perugia si riscatta Marangi: "Le ragazze hanno sempre combattuto"

PERUGIA – Finale scoppiettante, con la 3M Perugia che riscatta le delusioni della stagione. La terza affermazione consecutiva è arrivata contro la capolista Albese. Il pensiero della schiacciatrice Giulia Patasce: "È stata una bella partita, abbiamo giocato da squadra. Si vedono i frutti del lavoro settimanale, anche se ormai i punti servono a poco. La voglia di andare in palestra fino alla fine è tanta. La mancanza di Traballi si è sentita in questa stagione, col suo tocco di esperienza in più, ci fa fare un bel salto di qualità". Così l’allenatore Guido Marangi: "Le ragazze sono state bravissime e hanno combattuto fino alla fine. Di là c’era un avversario di valore assoluto, bravi noi a interpretare bene il match. Poi quando il morale è alto riesce tutto meglio. Le ragazze sono state eccezionali durante l’anno. Nonostante difficoltà sportive e extra sportive hanno sempre tirato fuori il massimo".