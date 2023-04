Volley A2 femminile, la 3M Perugia in trasferta Contro Cremona per continuare la corsa

Nella pool salvezza di serie A2 femminile la 3M Perugia gioca oggi in trasferta, le tre vittorie consecutive hanno galvanizzato le biancorosse che si recano alla corte della D&A Cremona in cerca della permanenza. La formazione lombarda allenata da Valeria Magri all’andata si era imposta in terra umbra in quattro set. In quella occasione si era messa in evidenza la schiacciatrice Jasmine Rossini che era stata la miglior realizzatrice. Le ospiti guidate dal tecnico Guido Marangi hanno la possibilità di abbandonare la maglia nera della classifica. Da valutare la presenza dell’opposta Lucija Giudici uscita dolorante al ginocchio nell’ultimo set della sfida scorsa, pronta a sostituirla è la giovane Giulia Patasce. La gara sarà visibile attraverso il canale youtube della Volleyball World Italia che diffonderà gratuitamente le immagini a beneficio degli amanti delle schiacciate. Arbitri Giuseppina Stellato (CE) e Eleonora Candeloro (PE).

Perugia: Manig – Giudici, Negri – Agbortabi, Salinas – Traballi, Rota (L).

A.A.