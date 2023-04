Volley A1 femminile Bartoccini, adesso è dura Martina Armini: "Puntiamo sul nostro pubblico"

PERUGIA – Ad una giornata da termine del campionato la Bartoccini Fortinfissi Perugia è scivolata in zona retrocessione. La sconfitta delle magliette nere unita al successo di Pinerolo ha causato il sorpasso. L’ultimo turno della massima categoria riserva alle perugine lo scontro con la capolista Conegliano Veneto. La libero Martina Armini: "Sapevamo d’incontrare una squadra molto forte, abbiamo fatto bene ma potevamo fare meglio, avremmo dovuto fare le cose più semplici e con una qualità migliore, ora non ci resta che pensare alla prossima partita e dare il massimo, giocheremo in casa e nel girone di ritorno abbiamo dimostrato di avere una marcia in più al Pala-Barton". La classifica: Conegliano Veneto 69, Scandicci 61, Milano 58, Chieri 51, Novara 48, Casalmaggiore 37, Busto Arsizio 36, Bergamo 34, Firenze 29, Cuneo 28, Vallefoglia 27, Pinerolo 19, Perugia 17, Macerata 11. Alberto Aglietti