"Vogliamo valorizzare questo territorio"

Pontevecchio capofila in Umbria del progetto “Sport e Integrazione“, promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute. La società rossoverde è fra le 22, in tutta Italia, a fronte di 156mila partecipanti, a essersi aggiudicata il bando proponendo il progetto “Il ponte dell’incontro“, presentato ieri, al Comunale degli Ornari, alla presenza del presidente Nicola Albisi, del responsabile Emiliano Spazzoni, del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore comunale allo sport Clara Pastorelli e della responsabile di Sport e Salute per l’Umbria Sara Falcinelli. "Per noi – ha sottolineato l’assessore Pastorelli – motivo di vanto il fatto che una società del nostro comune si sia aggiudicata un bando di questo rielievo". "É un’iniziativa molto importante – ha evidenziato Romizi – che va nel segno di una continua valorizzazione di questo territorio fra i più popolosi del nostro comune". Presentazione avvenuta al Comunale degli Ornari, ma non c’è solo calcio. Anzi. Incontri formativi con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport, doposcuola pomeridiani e altre iniziative, tutte gratuite, che hanno avuto inizio in estate, con dei centri estivi, e proseguiranno fino a gennaio in collaborazione con i partners Ginnastica Artistica Ponte San Giovanni, Oratorio "Il c’entro", l’Aps Ponte d’incontro 3.0, l’Anonima impresa sociale, la Croce bianca di Perugia, Metanoia Aps, Forma.azione srl.