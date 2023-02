"Vittoria meritata, una gioia per i tifosi"

Ha la faccia di chi vuole togliersi i sassolini. Fabrizio Castori digerisce male le critiche e risponde con i fatti. "Vittoria meritata", spiega subito l’allenatore biancorosso al termine della gara con la Ternana. "All’inizio abbiamo sofferto un po’, poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto decisamente meglio di loro", racconta a caldo ai microfoni di Umbria Tv. "Abbiamo fatto una grande gara, siamo partiti forse un po’ contratti ma loro erano pericolosi con quei tre davanti molto veloci e tecnici. Poi nella ripresa abbiamo cambiato passo, impresso alla gara il nostro ritmo e siamo venuto fuori in maniera imponente".

Le scelte del tecnico. "Ho voluto schierare due mediani bravi a livello tattico e rapidi che potessero competere nell’uno contro uno contro Palumbo, Falletti e Partipilo. Santoro e Capezzi sono molto difficili da saltare. Luperini l’ho scelto anche per contrastare la fisicità di Di Tacchio e Sorensen".

Il debutto del giovane attaccante Ekong arrivato nel mercato di gennaio.

"Per me contano gli allenamenti. Chi va forte in settimana gioca il sabato. L’ho messo perché l’ho visto bene in questi giorni. La competizione su una squadra è fondamentale. Non guardo in faccia a nessuno e non faccio sconti".

Le raccomandazioni.

"Alla squadra aveva detto di giocare per i tifosi – ha concluso Castori – noi siamo responsabili anche delle persone che ci vengono a vedere. Sapevamo dell’importanza di questo partita e siamo felici di aver regalato, dopo 7 anni, una vittoria del derby al Curi".

Infine, il tecnico marchigiano fa valere le sue ragioni.

"Lo scorso anno allenavo in serie A, poi negli ultimi campionati di serie B due li ho vinti e altri due ho salvato squadre che erano in pessime condizioni. Ho fatto 17 campionati di B e due di A negli ultimi 19 anni. L’esonero di settembre mi è sembrato ingeneroso anche perché chi mi conosce sa bene che io ho bisogno di tempo per far vedere la mia mano. Non improvviso niente. Le difficoltà iniziali sono fisiologiche poi però quando la macchina va in moto è difficile fermarla".

La squadra oggi si ritroverà per una seduta di scarico. I biancorossi sono attesi dall’anticipo di venerdì sul campo del Pisa.