Vittoria combattuta per il San Giustino

ERMGROUP

3

STADIUM MIRANDOLA

2

(25-15, 25-19, 22-25, 26-28, 15-9)

: Cappelletti 25, Hristoskov 18, Antonaci 16, Skuodis 12, Quarta 8, Sitti 2, Marra (L1), Daniel, Cioffi (L2). N.E. – Conti, Ingrosso, Cipriani, Stoppelli, Procelli. All. Marco Bartolini.

MIRANDOLA: Ghelfi F. 27, Dombrovski 13, Rustichelli 11, Bellei 9, Ghelfi G. 2, Scaglioni 1, Rustichelli (L1), Persona 8, Schincaglia, Angiolini (L2). N.E. – Capua, Stohr. All. Andrea Pinca

Arbitri: Michele Marotta (PZ) e Simone Fontini (LT)

ERMGROUP (b.s. 15, v. 3, muri 17, errori 10).

STADIUM (b.s. 17, v. 8, muri 7, errori 15)

Al termine di una battaglia con molti rovesciamenti di fronte la Ermgroup San Giustino trionfa. La rivale era alla portata degli altotiberini che cercavano di rimanere in corsa per guadagnare un posto nei play-off di serie A3 maschile, e si sono imposti col minimo scarto sulla mai doma Stadium Mirandola. I biancoazzurri hanno un avvio deciso (10-5), Quarta da fondo campo costruisce i presupposti per accelerare (19-11), un errore altrui ha sancito l’uno a zero. Invertiti i campi è stata la battuta di Skuodis a sbloccare la situazione (9-2). I tentativi di rientro degli emiliani non hanno sortito effetti pratici (14-7). Gli altotiberini hanno vissuto di rendita e l’inerzia è restata inalterata sino al raddoppio. Il terzo periodo ha visto Cappelletti protagonista (11-9).

L’orgoglio di Ghelfi dal servizio ha permesso il rovesciamento (11-13). Non hanno mollato la presa gli ospiti che hanno incrementato il gap (18-21). Il primo tempo di Rustichelli ha accorciato le distanze. Quarto frangente guidato dai locali (9-6). Sorpassi e controsorpassi hanno tenuto aperta la contesa (24-24). Ai vantaggi ci sono state occasioni per entrambe, Dombrovski si è rivelato spietato e Ghelfi è stato decisivo per rimandare la sentenza. Al tie-break però è arrivato il successo umbro.

A.A.