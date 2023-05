Vince al "Curi" ma non basta Grifo condannato alla serie C

di Francesca Mencacci

Il Perugia retrocede in serie C. Batte il Benevento ma finisce di nuovo all’inferno. Doveva andare così, per aumentare i rimpianti di una stagione inquietante figlia di una serie di errori imperdonabili vista la retrocessione di tre anni fa che, a quanto pare, non ha insegnato nulla. Perché mentre il Perugia affoga al Curi, il Palermo dilaga al Barbera, quando i biancorossi riemergono e compiono il sorpasso, i rosanero crollano sotto i colpi del Brescia. Ad accedere ai play out sono quindi le rondinelle mentre il Palermo resta fuori dagli spareggi promozione. Una notte da incubo con i tifosi che contestano Santopadre, lanciano fumogeni e petardi e sommergono la squadra di fischi al novantesimo. E adesso che succede? Il futuro è incerto, la serie C potrebbe scoraggiare eventuali acquirenti; Santopadre, che non è più gradito dalla piazza e potrebbe restare anche se con ambizioni ridotte rispetto all’ultima serie C vinta subito. Eppure la serata si era aperta con gli applausi a Giovanni Tedesco, per l’ex capitano cori dalla curva Nord. Dopo quattro minuti il primo boato, quando il Palermo passa con l’umbro Brunori, ma l’avvio del Perugia è frenetico. La palla scotta. I biancorossi sbagliano passaggi facili contro un Benevento, retrocesso, arrivato al Curi per giocarsi la sua partita senza gli assilli dei grifoni obbligati invece a vincere. La squadra di Castori si scioglie dalle tensioni al 14’ ripartenza del Perugia, Di Carmine mette al centro, deviazione in angolo che anticipa di un soffio Paz. Il Grifo attacca, stavolta con Lisi (19’): il suo tiro cross viene deviato prima dell’arrivo di Di Serio. L’incubo è dietro l’angolo quando alla mezzora il Benevento passa con Farias. Ripartenza campana, squadra sbilanciata, Abibi mette una pezza sulla conclusione di Koutsoupias, ma la respinta finisce sui piedi di Farias che non sbaglia e porta avanti gli ospiti. Al 34’ il Perugia fa 1-1 ma c’è fallo sul portiere dopo la traversa di Luperini e la rete di Lisi è annullata. I biancorossi ci riprovano ma sulla conclusione di Di Serio, Manfredini si esalta (43’).

A inizio ripresa Castori toglie Paz e inserisce Olivieri, Perugia che ci prova con il 4-3-3. Al 3’ ci prova in acrobazia Di Carmine, Mandredini salva in angolo. Il Grifo spinge e si conquista il calcio di rigore, per un fallo di mano di Veseli su cross di Olivieri. Dal dischetto va Lisi che intanto pareggia i conti. Passano pochi minuti e il Perugia opera il sorpasso: al 13’ Sgarbi va al tiro, Manfredini devia in angolo. Dal corner di Lisi, la sponda di Di Serio e un assist per Di Carmine che in tuffo fa 2-1. Con la rete del 2-1, Castori riporta il Grifo all’origine. Da Palermo non arrivano notizie incoraggianti e la Nord aumenta la contestazione, che raggiunge il suo apice al novantesimo quando il Benevento pareggia con Ciano, ma al 94’ su una leggerezza della difesa ospite arriva la rete di Kouan. Inutile. Come tante scelte compiute questa stagione.