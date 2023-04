Viali fa ‘catenaccio’ sui recuperi "Daremo comunque battaglia"

Svela poco o nulla di quelle che saranno le scelte per la partita con il Perugia. Il tecnico Viali non anticipa quelli che saranno i giocatori recuperati per lo scontro diretto per la salvezza. Ci sono diversi difensori in dubbio (Venturi, Vaisanen, Rigione), che potrebbero costringere il tecnico dei rossoblù a ritoccare la formazione.

L’allenatore del Cosenza, Viali, ha presentato con anticipo il match che si disputerà domani a Perugia, prima della partenza per il ritiro di Roma che ospiterà il prossimo avversario del Grifo prima di arrivare in Umbria, alla vigilia del confronto.

"Mentalmente arriviamo nel modo giusto all’appuntamento, perché ci siamo promessi di non dover essere schiavi delle montagne russe. Il nostro percorso recente ci conferisce consapevolezza – dice Viali, come riporta cosenzachannel.it – ma guai a vivere di ricordi. Abbiamo avuto una settimana tribolata per quanto riguarda gli infortunati, ma stiamo cercando di recuperarli. Non voglio espormi a riguardo. Florenzi? Aveva un controllo e stiamo aspettando di capire come andrà. Abbiamo preparato diverse situazioni in base a chi sarà o meno disponibile. L’importante è restare dentro alle ultime partite, che nel finale di stagione sono sempre più sporche. Il Cosenza deve mantenere la sua follia nel disputare un match di grande intensità e cattiveria agonistica".

In merito ai precedenti in casa Grifo, positivi per il Cosenza, l’allenatore frena gli entusiasmi, così come sul rush finale.

"Il campionato è così equilibrato che non si possono azzeccare previsioni. Di domenica in domenica sembra che una squadra non ne abbia più e poi che sia di nuovo in forma. Voglio sottolineare che il Cosenza deve vivere di entusiasmo e di adrenalina, solo con questa spinta affronteremo i prossimi match al meglio. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale che ci ha riportato in pista e non dobbiamo fermarci ora".

L’avversario. "Perugia è l’ennesima partita molto importante, ma non ci deve spaventare l’impegno. Sappiamo che giocheremo contro una compagine fisica e aggressiva. Gli umbri sono da una settimana in ritiro e vorranno reagire dopo un periodo negativo. Non è il momento di piangerci addosso e di pensare alle assenze: dovremo essere pronti a battagliare".