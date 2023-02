PERUGIA - Sugli spalti Verso il derby di sabato Domani parte la prevendita Il Perugia deve voltare pagina, sabato c’è il derby. Domani pomeriggio prende il via la prevendita per la partita in programma sabato con fischio di inizio alle 16,15. I tagliandi sono in vendita a partire da oggi alle 16, i tagliandi potranno essere acquistati solo nelle ricevitorie abilitate (il cui elenco verrà comunicato questa mattina dalla società di Pian di Massiano) e presso la biglietteria dello stadio. Non è abilitato l’acquisto da casa, è vietato l’acquisto dei tagliandi in vendita da domani per i residenti nella provincia di Terni. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti per i tifosi della Ternana, le informazioni saranno fornite dopo la riunione del Gos in agenda tra domani e martedì. La biglietteria osserverà i seguenti orari: domani dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; per sabato, giorno della partita, l’orario verrà comunicato nei prossimi giorni.