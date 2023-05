Verdetti, Benevento a un passo dalla C Anche il Genoa in A

C’è la seconda promossa in serie A. Dopo il Frosinone dell’ex Fabio Grosso a salire nella massima serie è il Genoa. A due giornate dalla fine del campionato ci sono i verdetti più "nobili". Mentre oggi potrebbe arrivare il verdetto della prima squadra retrocessa in serie C. Dopo la sconfitta con il Cittadella, il Benevento è a meno sei dal Brescia ma le rondinelle devono scendere in campo oggi, in casa del Parma. Se il Brescia dovesse conquistare anche un solo punto la retrocessione sarebbe matematica. Il presidente Vigorito ha lasciato un messaggio che lascia dubbi sul futuro.