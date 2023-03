Ventinella, squadra affidata al capitano Tiziano Pinazza

La prima squadra del Ventinella in questo momento è affidata a Tiziano Pinazza. Il capitano ha dato disponibilità per guidare la squadra nella gara di domenica contro il San Sisto dopo il no, per motivi lavorativi, di Michele Scapicchi. Una soluzione temporanea che ha fatto seguito alle dimissioni di Luca Bisello Ragno che hanno spiazzato l’intero ambiente. Proprio sulla scelta del tecnico torna il presidente Leandro Lanari. "A nome mio e di tutto il Consiglio voglio ringraziare Luca Bisello Ragno per quanto fatto in questi quattro anni insieme. Con Luca – sottolinea il presidente – si è creato un rapporto che va oltre il calcio giocato. Con lui abbiamo condiviso lo splendido campionato vinto lo scorso anno e tanti bei momenti che ci legheranno per sempre. Abbiamo fatto di tutto per convincerlo ma è rimasto irremovibile". Il Ventinella è quartultimo a 6 punti dal penultimo posto e a 7 lunghezze dalla salvezza.