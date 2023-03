Ventinella punta su Michele Scapicchi

Luca Bisello Ragno non è più l’allenatore del Ventinella. Il tecnico aveva rassegnato le dimissioni domenica sera subito dopo la sconfitta per 3-0 maturata in casa dell’Atletico Bmg. Quarto ko di fila che ha lasciato il Ventinella al quartultimo posto. A 7 giornate dalla fine del campionato di Eccellenza (6 di fatto perché il Ventinella deve ancora riposare) il Foligno terzultimo è a una sola lunghezza e la penultima piazza, occupata dalla Pontevecchio, distante 6 lunghezze, mentre il Castiglione del Lago sestultimo ha 6 punti in più. La dirigenza del Ventinella ha fatto di tutto per convincere Bisello Ragno a tornare sui suoi passi, convocando un consiglio straordinario alla presenza del tecnico che si è preso una giornata di tempo, ufficializzando la sua decisione questa mattina. Preso atto della scelta di Bisello Ragno, il ds Stefano Miccio si è subito messo al lavoro per individuare il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello dell’ex Bastia, Spoleto e Agello Michele Scapicchi che deve però valutare alcune questioni lavorative. La squadra intanto è tornata ad allenarsi in vista della prossima sfida in programma domenica, in casa, contro il San Sisto.

Nicola Agostini