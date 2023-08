Venti anni fa a Wolfsburg I tifosi ricordano la storia

I tifosi biancorossi non hanno certo dimenticato. E così, ieri, in tanti hanno voluto ricordare l’appuntamento di vent’anni fa, quando il perugia di Serse Cosmi conquistava la Coppa Intertoto che portava le squadre arrivate settime in serie A a giocarsi un trofeo e l’accesso alla UEFA. Un po’ come i preliminari attuali. Il Perugia, quel 26 agosto 2003, scendeva in campo contro il Wolfsburg, in Germania, per la finale di ritorno, dopo l’1-0 dell’andata. I gol di Giovanni Tedesco e di Emanuele Berrettoni portarono la squadra di Gaucci a giocarsi l’Europa fino ai sedicesimi di finale, quando di fronte c’era il PSV Eindhoven, più forte del grifo. Incredibilmente quella stagione, tanto bella in Europa, culminò poi con la retrocessione in serie B dopo lo spareggio con la Fiorentina. Due anni dopo il trofeo arrivò il fallimento del club di Gaucci.