Vanoli: "Il Perugia verrà al Penzo col coltello tra i denti"

Il Venezia prossimo avversario del Grifo ha conquistato un punto sul campo del Cosenza. "Eravamo ultimi in classifica, dobbiamo essere orgogliosi anche del pareggio – spiega il tecnico Vanoli –. Sapevo le difficoltà di questa partita, abbiamo portato a casa un punto importantissimo in prospettiva salvezza. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Sapevamo che il Cosenza era una squadra ostica. Ai ragazzi ho detto “Su la testa!”. Adesso avremo il Perugia, che verrà al Penzo per trovare punti salvezza e che lotta con il coltello fra i denti".