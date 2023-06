Under 17 del Perugia in avventura alla Nils Liedholm Cup di Valdemarsvik Le ragazze biancorosse dell'Under 17 partecipano alla Nils Liedholm Cup, una delle kermesse più importanti d'Europa per il calcio femminile, a Valdemarsvik, Svezia. Un'opportunità unica per confrontarsi con altre realtà europee.