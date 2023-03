Under 17 a Salerno Derby per l’Under 13

Un fine settimana ridotto per le formazioni giovanili del Perugia calcio: la squadra Primavera di Formisano e le Under 16 e Under 15 si fermeranno per la pausa delle Nazionali. Scende però in campo l’Under 17 biancorossa che, domenica, sarà protagonista in trasferta contro la Salernitana: appuntamento allo stadio Vincenzo Volpe di Salerno, con il match che prenderà il via alle 15. Test match, invece, per la squadra Under 14 che se la vedrà con l’Empoli, domenica alle 13, al centro sportivo Boschi, Firenze. Derby contro la Ternana, invece, per la squadra Under 13: si gioca l’undicesima giornata del ritorno, la partita è in programma alle 12 al campo sportivo Sabotino di Terni. Per le formazioni Under 91012, invece, sarà test match, sempre domenica, ma contro il Sassuolo: appuntamento alle 13,30 a Campo Villalunga di Casalgrande.