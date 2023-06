Under 16 maschile, Umbria al Trofeo delle Regioni a Campobasso

È cominciato con alterne soddisfazioni il cammino della rappresentativa di pallavolo under 16 maschile all’importante appuntamento del Trofeo delle Regioni in svolgimento questa settimana a Campobasso.

La selezione allestita dal comitato umbro è riuscita nella prima giornata a conservare la permanenza nella prima fascia, evitando l’arretramento nella pool delle peggiori. La squadra condotta dai tecnici Andrea Piacentini, Marco Ferraro e Francesca Fondacci ha vinto all’esordio contro la Toscana per due a uno (25-21, 22-25, 15-13), successivamente non è riuscita a contrastare il Veneto che si è imposto con un secco due a zero (19-25, 16-25). La formula del torneo lascia spazio all’ottimismo, nella seconda giornata in programma mercoledì pomeriggio la selezione del Cuore Verde d’Italia se la vedrà alle ore 15,30 con il Friuli Venezia Giulia che ha vinto due gare ma proviene dalle formazioni di seconda fascia; mentre alle ore 18,30 affronterà la Lombardia reduce da due successi pieni. I ragazzi sono nel primo gruppo e gareggeranno per la classificazione dei posti dal primo al dodicesimo. L’auspicio è di migliorare la classifica dello scorso anno che li vide chiudere

al decimo.

A.A.