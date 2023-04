Under 16 e Under 15: il derby umbro è biancorosso

Grande festa a Pian di Massiano per i giovani dell’Under 16 e dell’Under 15 che hanno vinto i derby con la Ternana. Successo in rimonta per il Perugia Under 16 di Papini (3-1) con Monaco (doppietta) e Barberini che ribaltano la Ternana dopo l’illusorio vantaggio di Boudas. Vittoria ancora più netta quella della formazione Under 15 di Anelli che stende la Ternana per 3-0.

Under 16 Perugia-Ternana 3-1

PERUGIA: Romagnoli, Salustri, Duro, Barboni (16’ st Massari), Mori, Pirani, Mannarini (37’ st Cresci), Monaco, Giordani (27’ st Calzoni), Barberini, Montagna (16’ st Romani). All.: Papini

TERNANA: Novelli, Benedetti (33’ st Ferlicca), Cosmano, Guaglianone (24’ st Tofi), Pagliei, Scopigno, Trifelli (24’ st Bordi), Montenegro, Boudas, De Santis (28’ st Ottaviani), Turella (1’ st Pierdomenico). All.: Caccavale

Reti: 28’ pt Boudas, 38’ pt (rig.) e 22’ st Monaco, 33’ st Barberini

Under 15 Perugia-Ternana 3-0

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini, Angelino, Cesarini, Peruzzi, Brizi (37’ st Tomassini), Dottori, Agnissan (22’ st Bellali), Perugini (37’ st Pepe), Merico (32’ pt Ciani). All.: Pierpaolo Anelli

TERNANA: Delibra, Rivelli (21’ st Rossi), Brocci (4’ st Cuffaro), Di Curzio, Bottausci, Tagliolini, Righi (1’ st Angher), Squillacioti (21’ st Onesti), Dezio (1’ st Di Gaetani), Coltorti (33’ st Caccavale), Giacalone (21’ st Betti). All.: Schiavi

Reti: 19’ pt Bartolini, 7’ st autorete Tagliolini, 19’ st Agnissan