Under 16, caccia al tris con il Sorrento

Niente Primavera in campo, c’è la sosta per le Nazionali. Alessandro Formisano può lavorare in vista del prossimo impegno sabato prossimo contro il Palermo in casa. I biancorossi, nell’ultimo turno, hanno confezionato un importante blitz sul campo del Monopoli. "Ci portiamo a casa un’altra prestazione importante che deve aiutarci ad avere ancora più fiducia in quello che facciamo in settimana. Un pezzo alla volta attraverso il lavoro miglioreremo nei dettagli", ha spiegato il tecnico. Ma il programma gare delle squadre del settore giovanile è comunque ricco. L’Under 17 è di scena in trasferta: Vis Pesaro-Perugia (quarta giornata) si gioca domani alle 15 al centro sportivo "Benelli" di Pesaro. Dopo due successi in due gare, l’Under 16 prepara il tris: Perugia-Sorrento si gioca oggi alle 15 al centro sportivo "Paolo Rossi". L’Under 15 Vis Pesaro-Perugia (quarta giornata) si gioca domani alle 12,30 al "Benelli" di Pesaro.

Women: Perugia-Chieti (sesta giornata) è in agenda domani alle 15 allo stadio comunale "Giommoni" di Castiglione del Lago.