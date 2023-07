Under 14 Femminile, Città di Castello Pallavolo a Campobasso per le Finali Nazionali

CITTÀ DI CASTELLO – Le finali nazionali della categoria under 14 femminile saltate a Cesena in seguito alle disastrose alluvioni si giocheranno a Campobasso a partire da oggi. Il collettivo della Città di Castello Pallavolo, sarà una delle ventotto squadre italiane in gara, e nel girone se la vedrà con Busto Arsizio (Lombardia), Siderno (Calabria) e Modica (Sicilia) in sostituzione di Alto Adige - Sud Tirol. Le atlete biancorosse degli allenatori Pier Paolo Quarta ed Elisa Moro disputeranno tre partite, solo le prime classificate di ogni girone si qualificheranno per la successiva fase finale e raggiungeranno le dodici squadre già finaliste in base al ranking nazionale di categoria. Un elogio va fatto alle atlete che, con impegno e costanza, si stanno ancora allenando con assiduità e partecipazione, malgrado in questi giorni siano anche impegnate negli esami di terza media. Queste le atlete: Marta Biancarelli, Elisa Borgogni, Giada Boriosi, Anna Buttarini, Margherita Calestrini, Matilde Donati Sarti, Giorgia Dottorini, Celeste Manganelli, Serena Pecorari, Ginevra Piandani, Matilde Provincia, Adele Pruscini, Viola Rossi, Sofia Savini, Greta Trombi, Lisa Zanchi, Caterina Zanelli.

A.A.