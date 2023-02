Finisce 0-0 il derby Under 14 Perugia-Ternana. Una sfida corretta ed equilibrata che lascia alle due compagini umbre un punto a testa mantenendo inalterati i rapporti in classifica, con il Perugia solo al terzo posto dietro Roma e Lazio. Primo tempo di marca biancorossa senza però trovare la rete. La prima occasione è per Kelly, ci prova anche Isidori, che va via palla al piede a due avversari, si accentra e lascia partire un destro a giro che termina di poco a lato. Nella ripresa la prima palla gol è per la Ternana tramite un tiro-cross sporcato che beffa Barbanera ma si ferma sulla traversa. Per il Perugia di Michele Gatti il più pericoloso è ancora una volta Isidori che in più occasioni è bravo a liberarsi dei diretti marcatori senza trovare la via della conclusione a rete. Ci prova anche Sabatino ma la Ternana riesce a difendere il pari.