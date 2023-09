Una Ternana fragile e sfortunata. Ad Ascoli arriva un’altra sconfitta

ASCOLI

2

TERNANA

0

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco (36’st Haveri); Caligara (13’st Gnahoré), Di Tacchio, Milanese (25’st Giovane); Manzari (25’ Falzerano), Mendes; Rodriguez (25’st Nestorovski). A disp.: Barosi, Bolletta, Kraja, Millico, D’Uffizi, Masini. All.: Viali.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani (40’st Sorensen); Casasola (25’st Distefano), Luperini (40’st Favasuli), Viviani (8’st Raimondo), Pyyhtia, Corrado; Falletti, Dionisi (8’st Favilli). A disp.: Brazao, Celli, De Boer, Labojko, Travaglini, Lucchesi, Marginean. All.: Lucarelli

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Marcatori: 42’pt (rig.) e 44’st Mendes.

Note: Ammoniti: Rodriguez, Diakité, Nestorovski, Pyyhtia, Raimondo. Recupero: p.t. 5’, s.t. 8’. Spettatori: 7.198 (di cui 3.324 abbonati e 629 ospiti).

Fere kappao, in una serata da dimenticare. L’Ascoli vince con il minimo sforzo. Tra errori (adesso anche dal dischetto), gol annullati, condizione da decifrare per alcune pedine e dea bendata che continua a voltare le spalle, nel copione dalla partita c’è di nuovo il Var con un ruolo da protagonista. Lucarelli propone due mosse a sorpresa: in cabina di regia c’è Viviani all’esordio assoluto in maglia rossoverde e in attacco gioca Dionisi, ex capitano dell’Ascoli. Viali, che deve rinunciare ai difensori Bellusci (squalificato) Tavcar, Adjapong e Bogdan (infortunati), risolve gli ipotetici ballottaggi puntando su Falasco, Caligara, Manzari e Rodriguez. In curva ospiti ci sono oltre 600 tifosi rossoverdi. Due conclusioni di Corrado, al 5’ e al 10’, la prima, debole destro dal limite, è parata senza problemi da Viviano, la seconda, colpo di testa su cross di Casasola, vede la deviazione in angolo del portiere. Dalla bandierina calcia Falletti, Diakité svetta e insacca, ma il Var evidenzia il tocco di braccio del francese. La Ternana insiste e Viviano devia di nuovo in angolo un diagonale di Dionisi. Al 13’ è rigore: Casasola viene atterrato da Mendes, Aureliano indica il dischetto, decisione confermata dal Var. Calcia Dionisi e Viviano para tuffandosi sulla propria sinistra. L’Ascoli si fa vivo con un colpo di testa di Botteghin a lato. Termina sul fondo anche un destro di Falletti dal limite alla mezzora. Al 36’ Iannarilli para una pericolosa conclusione di Rodriguez. Serata-no per Dionisi che al 40’ provoca con un tocco di mano il rigore dell’Ascoli: due minuti di check-Var, poi Mendes calcia dal dischetto e insacca. Al 7’ della ripresa Casasola spedisce a lato da buona posizione.

Lucarelli cambia Viviani con Raimondo e Dionisi con Favilli: fere con due punte di ruolo. Al quarto d’ora, tre tentativi in una sola azione, di Raimondo, Pyyhtia e Falletti, i primi due respinti, il terzo sul fondo. Al 23’ occasione per Luperini che sfiora il palo con un destro dal limite. Al 29’ gol di Raimondo da distanza ravvicinata su azione confusa, ma il Var chiama Aureliano al monitor: gol annullato per fuorigioco di Luperini. All’83’ Nestorovski spedisce fuori di un nulla. Al 90’ è 2-0: punizione di Mendes dalla distanza, sulla quale Iannarilli resta immobile.