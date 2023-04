Un grande Trestina cala il poker a Ponsacco Tre punti fondamentali in chiave salvezza

Ponsacco

1

Trestina

4

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Sbrana; Zaccagnini, Rossi (1’ st Martucci), De Vito, Lici (31’ st Regoli); Marcucci (20’ st Patronelli), Fratini (21’ pt Bellucci), Bardini; Remorini; Nieri, Mencagli (40’ st Macchi). A disp.: Simoncini, Turini, Vannozzi, Bellucci, Bertolini. All.: Bozzi.

TRESTINA (3-5-2): P. Montanari; Sensi, Grea, Cenerini (49’ st Laurenzi); Di Cato (43’ st Montani), Ceccuzzi, Gramaccia, Brevi (40’ st R. Montanari), Lorenzini; Ferri Marini (35’ st Barbarossa), Di Nolfo (19’ st Belli). A disp.: Casillo, Della Spoletina, Bologna, Laurenzi, Bazzoffia. All.: Farsi Francesco.

Arbitro: Giudice di Frosinone

Marcatori: 2’ pt e 9’ pt rig. Ferri Marini, 8’ st Nieri (P), 15’ st Di Nolfo (T), 28’ st Brevi (T).

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Di Nolfo (T), Rossi, Lici, Marcucci, Remorini (P).

Vittoria di platino per il Trestina che espugna Ponsacco con un 4-1 che è ossigeno per la classifica dei bianconeri di Farsi dopo tre sconfitte di fila. Si ferma a tre invece la striscia di risultati utili dei toscani che dopo 2 minuti vanno sotto quando Ferri Marini si inventa un diagonale mancino da sinistra che stappa la gara. Altri 7 minuti e Di Cato finisce giù in area a contatto con Rossi. Giudice di Frosinone indica il dischetto e Ferri Marini fa doppietta. In avvio di ripresa Nieri, su un tiro cross di Remorini, accorcia le distanze. Poi ci pensa Di Nolfo con un eurogol, sinistro a all’incrocio dalla destra, a firmare il nuovo allungo del Trestina al 60’. A siglare il poker definitivo è il classe 2002 Brevi dopo un batti e ribatti in area che vale il 4-1 e il sesto gol in campionato per il centrocampista bianconero. Il miglior viatico possibile per il Trestina in vista del derby fondamentale, in chiave salvezza. Nicola Agostini