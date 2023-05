Un brindisi per Amc 98 e Piccione

PERUGIA – Piccione e Amc 98 fanno decisamente festa. Al Piccione basta l’1-1 ai tempi supplementari contro il Calzolaro per centrare la permanenza in Promozione. Piccione in vantaggio in avvio di ripresa con Tomarelli su calcio di rigore. Poi immediato arriva il pari del Calzolaro con Bruschi che manda le due squadre ai tempi supplementari. Finisce 1-1 al 120’ per la festa del Piccione. Nel girone B vince l’Amc 98 che supera 3-1 con le reti di Trequattrini al 25’, Cellulosi al 31’ e Beitulhaj al 95’. Gol della bandiera per l’Amerina siglato da Ciliani.

Calzolaro e Amerina adesso torneranno in campo domenica prossima per disputare lo spareggio, in campo neutro, che avrà valore in caso di ripescaggio del Trestina in serie D o di vittoria dei playoff da parte dell’Ellera. La squadra vincente dello spareggio, in quel caso, sarebbe infatti ripescata in Promozione.