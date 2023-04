Umbria in rosa da applausi Storica qualificazione

Nella seconda giornata del Torneo delle Regioni in Piemonte la copertina di giornata spetta alle ragazze di Vania Peverini che, battendo 2-0 la Calabria, grazie ai gol di Aleksandra Gwiazdowska (24 anni compiuti proprio venerdì) e Federica Annibaldi, entrata nel secondo tempo, volano ai quarti di finale con una giornata di anticipo. É un traguardo storico quello delle ladies umbre che non avevano mai strappato il pass per la seconda fase del Torneo delle regioni. Nell’altra sfida del raggruppamento pari a reti bianche fra Trentino e Veneto.

Classifica: Umbria 6, Veneto 2, Trentino 1, Calabria 0.

Successo d’oro per l’Under 19 di Massimo Roscini, che crea, spreca tanto ma alla fine, con un tiro dagli undici metri di Michele Mariotti del Sansepolcro, vince 1-0 sulla Calabria e sale a quota 4 punti. Nell’altra gara pari a reti inviolate fra Veneto e Trentino.

Classifica: Umbria 4, Veneto 4, Trentino 2, Calabria 0.

L’Under 15 di Danilo Velini pareggia 0-0 contro la Calabria. Un punto a testa che fa comodo ad entrambe, ma che non dà a nessuna delle due la certezza del passaggio del turno. Calabria e Umbria sono in vetta al girone E con 4 punti: ci si gioca tutto nella gara di oggi. Il Veneto ha superato 4-1 il Trentino.

Classifica: Umbria 4, Calabria 4, Veneto 3, Trentino 0.

L’Under 17 di Piero Frontani invece esce sconfitta di misura, contro i pari età calabresi, abbandonando così le speranze di proseguire l’avventura.

Classifica: Veneto 4, Calabria 4, Trentino 3, Umbria 0.

Oggi si torna in campo a Domodossola, contro il Veneto, per la terza e ultima giornata della fase eliminatoria. Fischio di inizio per l’Under 15 alle 9.30, per l’Under 17 alle 11, per l’Under 19 alle ore 14.30; per il Femminile alle ore 16.30. Domani riposo. Quarti di finale martedì 25 aprile.