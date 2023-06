Umbria e Irlanda uniti, nasce un gemellaggio sportivo tra le società di nuoto

ASSISI – Una collaborazione tra l’Umbria e l’Irlanda nel campo del nuoto esiste sin dal 2014, ma solo adesso questa si sta trasformando in un vero e proprio patto sportivo di amicizia, una sorta di gemellaggio tra la compagine dell’Alsaa Swim Club di Dublino e tre società sportive umbre, Aretè Polisportiva di Assisi, Cnat’99 di Città di Castello e Tvn di Gubbio. In questo ambito, giovedì scorso sono arrivati in Umbria dieci giovani nuotatori della società dublinese, accompagnati da staff tecnico e genitori. Rimarranno qui una settimana, fino al 29 giugno, allenandosi con i loro colleghi, visitando il territorio e degustando prodotti tipici umbri. Primo appuntamento a cui hanno partecipato, venerdì scorso, è stata la presentazione ufficiale del gemellaggio, ad Assisi. Collegato online da Dublino è intervenuto anche Peter Conway, presidente di Swim Ireland Board (la federazione irlandese di nuoto) e di Swim Ireland. I nuotatori irlandesi, durante questa settimana, alloggiano e si allenano a Città di Castello. Esperienze e allenamenti si terranno anche nelle strutture sportive di Gubbio e Bastia Umbra.