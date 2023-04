Ultimi 270 minuti tutti da vivere: Città di Castello, Orvietana e Trestina da brividi

Ultimi 270 minuti tutti da vivere per le 3 umbre impegnate nel girone E di serie D. La vittoria di domenica a Ponsacco ha portato per la prima volta fuori dai playout l’Orvietana ora con 1 punto di vantaggio sul sestultimo posto. La formazione di Fiorucci domenica ospiterà il Città di Castello in un derby fratricida. Alla penultima giornata i biancorossi saranno invece di scena a Livorno mentre domenica 7 maggio al Muzi arriverà il Montespaccato attualmente ultimo in classifica. Il pari conquistato domenica dal Trestina a Livorno è di quelli che valgono perché arrivato su un campo difficile e con diverse assenze, su tutte quella del capitano Gramaccia. Domenica al Casini i bianconeri di Farsi ospiteranno il Montespaccato, gara chiave perché, in caso di vittoria, il Trestina eviterebbe di fatto la retrocessione diretta. Domenica 30 aprile Cenerini e compagni andranno in casa dell’Arezzo ormai promosso in serie C e all’ultimo turno, al Casini, arriverà l’Ostia Mare in quello che, con ogni probabilità, sarà un autentico spareggio salvezza, con i laziali attualmente quintultimi con 2 punti in più del Trestina. Trittico da panico per il Città di Castello che domenica ha portato a casa il secondo pari di fila contro la Sangiovannese. Un 1-1 che ha lasciato molto amaro in bocca con la rete dei toscani arrivata su calcio di rigore molto contestato. I tifernati non vincono da 9 giornate e la classifica li vede al quartultimo posto insieme al Trestina. Domenica prossima per i biancorossi di Alessandria derby al Muzi contro l’Orvietana. A seguire uno spareggio vero e proprio con il Terranuova, penultima in classifica, al Bernicchi e all’ultima giornata trasferta a Civita Castellana contro il Flaminia di Federico Nofri che all’andata lasciò il Bernicchi tra le polemiche.

Nicola Agostini