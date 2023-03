"Tutti allo stadio Curi Adesso più che mai"

PERUGIA - I gruppi della Nord lanciano l’appello in vista del rush finale, ma intanto in vista della delicata gara con la Reggina. Gli Ingrifati, l’Armata Rossa e il Nucleo XX giugno chiamano i tifosi allo stadio. "Tutti al Curi, sabato 11 marzo, ora più che mai - si legge nell’appello via social degli Ultras - Inizia per il nostro Grifo un periodo decisivo. Infatti queste ultime dieci partite saranno come dieci finali. Ogni singolo punto è fondamentale per raggiungere la salvezza. In questo cruciale momento il popolo biancorosso può e deve essere l’arma in più di questa squadra. Avanti Grifo, sempre al tuo fianco". È partita ieri la prevendita dei tagliandi per la gara di sabato al Curi. La biglietteria di Pian di Massiano osserverà i seguenti orari: oggi e domani dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato 11 marzo (giorno gara) dalle ore 10 alle 13 (orario di chiusura tassativo).