Tutte le gare in programma Sfide di alta e bassa classifica

Fischio di inizio alle 15 per la ventinovesima giornata di Eccellenza nonostante il ritorno all’ora legale. Turno di riposo per la C4, battuta ieri in amichevole 2-0 dal Trestina. Nel dettaglio tutte le gare in programma oggi. Atletico Bmg-Cannara: ultimo treno per i rossoblù per continuare a sognare la salvezza. Con una vittoria, salvezza in tasca per la Bmg. Castiglione del Lago-Angelana: vietato sbagliare tra le mura amiche per i ragazzi di Riberti per provare ad uscire dalla zona playout. Quota salvezza a un passo per i giallorossi di Pierotti. Foligno-Ellera: dopo aver ritrovato la vetta, l’Ellera non può concedersi passi falsi ma i falchetti sono i peggiori clienti che potessero capitare alla capolista. Narnese-Pontevecchio: punti cercasi per i rossoblù chiamati ad allontanare lo spauracchio playout. Per la Pontevecchio è una sorta di ultimo treno per evitare la retrocessione diretta. Olympia Thyrus-Ventinella: ternani a un passo dalla salvezza, mentre sulla panchina del Ventinella fa il suo esordio Giordano Baccarelli, per invertire il trend negativo. Pontevalleceppi-Nestor: i biancorossi di casa vogliono fare bottino pieno per festeggiare la salvezza, i marscianesi vanno a caccia di punti per tentare di uscire dalla zona playout. San Sisto-Lama: se vuole fare i playoff, il San Sisto sa bene che deve tenere il passo di Ellera e Sansepolcro e dunque vincere. Il Lama però vuole arrivare in fretta alla quota salvezza. V.A. Sansepolcro-Branca: il Sansepolcro capolista sa di non poter sbagliare, soprattutto al Buitoni. Ma il Branca ha già battuto i biturgensi all’andata...