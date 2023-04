TROPPO GENOA PER IL GRIFO

di Francesca Mencacci

Troppo Grifone per questo Grifo. La squadra di Castori regge l’urto per 40 minuti, anche grazie alle parate di Furlan, poi cede alla superiorità della squadra di casa supportata da un tifo da brividi. E fanno tre sconfitte consecutive. C’è poco da dire o recriminare: stavolta sarebbe servita l’impresa. I punti vanno cercati ovunque, certo, ma soprattutto non vanno persi quando la gara è sullo stesso livello. Adesso la squadra, nel ritiro di Cascia, prepara la partita delle partite, sabato contro il Cosenza che ieri ha pareggiato il suo primo scontro salvezza con il Cittadella. La classifica dice che la zona retrocessione si avvicina (Benevento, Brescia e Spal hanno riportato un punto), la salvezza dista tre punti, quanto una vittoria, che ormai manca da troppo tempo. Qualcosa da salvare c’è: la squadra di Castori, almeno finché è rimasta in partita, ha dato segni di vita, mostrato aggressività, spirito e anche una buona condizione. Poi la rete allo scadere del primo tempo di Frendrup ha chiuso il match. I biancorossi, rimasti forse troppo a lungo con una sola punta (Di Serio si è fatto in quattro), non hanno trovato mai la porta, mentre il Genoa si è sciolto e ha dominato la ripresa con il gol di Dragusin che ha messo la parola fine al match.

La gara. Castori sceglie di coprire il suo Perugia: centrocampo folto, una sola punta, Di Serio, con Kouan a supporto. In mediana ci sono Bartolomei, Capezzi e Luperini, con Iannoni non al meglio che parte dalla panchina. L’avvio è frizzante. Il Perugia è aggressivo, a va a prendere alto il Genoa. Cerca di rubare palla e bucare la difesa rossoblù, e soprattutto cerca di tenere lontani gli attaccanti del Genoa. Il primo compito assegnato riesce solo in parte perché la stoccata vincente manca, come succede a Di Serio che fa tutto bene (16’) quando entra in area col pallone, scarta un avversario ma poi sceglie la conclusione più sbagliata. Il Genoa si fa avanti un paio di volte prima della punizione di Jagiello (27’) che esalta Furlan con una grande parata. Subito dopo il Perugia si crea la sua situazione, ma dentro l’area avversaria si perde in qualche tocchetto di troppo e vede sfumare l’opportunità. Non ci pensa due volte Coda a sfruttare il varco e a concludere (35’), bravo Furlan a respingere l’assalto. Ma nulla può il portiere del Perugia sul gol al 40’: Sabelli trova troppo spazio sulla destra, il cross sul secondo palo trova Frendrup appostato, poca opposizione da parte di Paz e il Genoa passa. Sul recupero del primo tempo il Perugia chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Frendrup, ma Marinelli lascia correre.

Nell’intervallo ti aspetti un cambio in attacco e invece il Grifo rientra in campo ancora con una punta. Il Genoa adesso va in discesa, Furlan dice di no a Coda (3’) e a Strootman (9’). All’undicesimo doppio cambio per il Perugia: Castori non mette una punta in più ma ripesca Vulic, che non gioca dal 5 novembre, che si piazza davanti la difesa. Il Perugia non riesce a rendersi pericoloso e quando il Genoa decide di accelerare crea non pochi problemi, come al 20’ quando su cross di Coda, Gudmundsson (20’) in tuffo, di testa, colpisce di poco a lato. Al 25’ arriva il 2-0, ancora di testa, con Dragusin che sfrutta il corner di Jagiello. Furlan continua a mettere pezze, quasi ai titoli di coda Castori smuove un po’ le acque con qualche cambio dalla panchina, con Di Carmine e Ekong davanti. Ma la testa è già a sabato.